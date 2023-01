Coltello in tribunale A processo 50enne

Si era recato in tribunale con un coltello a serramanico, ma era stato scoperto e denunciato. Per questo motivo un 50enne fermano è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’episodio risale al febbraio scorso quando gli uomini della sezione Radiomobile carabinieri di Fermo, erano stati chiamati ad intervenire all’ingresso del palazzo di giustizia di corso Cavour. I militari, giunti sul posto, avevano proceduto all’identificazione di un fermano che si era presentato all’ingresso del tribunale, citato come testimone. Aveva in tasca un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 23 centimetri.