Comando dei carabinieri a rischio

MONTEGIORGIO

Sembra che il 2024 non sia iniziato nel migliore dei modi per i comuni e le istituzioni dell’entroterra Fermano, infatti, è di questi giorni la notizia che si stia ragionando sul trasferimento del Comando della Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio verso la costa, più precisamente a Porto Sant’Elpidio. Per il momento è solo un progetto in fase interlocutoria, ma tanto è bastato per mettere in moto una rete di confronto fra i sindaci dell’entroterra Fermano, che ora stanno valutando la strada da percorre. Bisogna prima di tutto dissipare ogni dubbio, la Stazione dei carabinieri di Montegiorgio resterà perfettamente operativa, come non subiranno variazioni di alcun tipo le Stazioni dei carabinieri operanti nel territori dall’area montana fino alla media Valtenna. Quello che verrebbe eventualmente trasferito sarebbe solo il Comando della Compagnia con le funzioni ad esso connesso. Per gli amministratori dei comuni dell’entroterra però il profilarsi di questo scenario non sembra una buona soluzione, sia per morivi storici, sia per questioni legate ai servizi.

Allo stato attuale il Comando della Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio, copre un territorio molto vasto che ingloba 23 comuni dell’alta e media Valtenna e più precisamente: Montefortino, Amandola, Montefalcone Appennino, Smerillo, Santa Vittoria in Matenano, Montelparo, Monte Rinaldo, Ortezzano, Monteleone di Fermo, Montottone, Monsampietro Morico, Belmonte Piceno, Servigliano, Falerone, Monte Vidon Corrado, Montappone, Massa Fermana, Montegiorgio, Magliano di Tenna, Francavilla d’Ete, Monte San Pietrangeli, Rapagnano e Torre San Patrizio.

Le riflessioni dei sindaci dell’entroterra in questo momento sono ad ampio raggio: c’è una questione storica visto che l’entroterra Fermano, ha avuto sempre un Comando dei carabinieri, che rappresenta anche un presidio per garantire un punto di riferimento alla popolazione per la sicurezza nel territorio. C’è una riflessione di carattere geografico – territoriale, si tratta di una superficie molta vasta che comprende più della metà dei comuni della Provincia di Fermo; e la presenza di un Comando per la gestione delle emergenze è vista come garanzia. Per questi motivo i sindaci dell’entroterra nei prossimi giorni si confronteranno con l’intento di redigere e sottoscrivere un documento condiviso da presentare alla Prefettura di Fermo per chiede che il Comando della Compagnia dei carabinieri resti a Montegiorgio.

Alessio Carassai