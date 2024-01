Comando dei carabinieri, è scontro

Il progetto di riordino delle forze dell’ordine nel territorio Fermano, con il trasferimento del Comando Compagnia dei carabinieri da Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio scatena il confronto politico. Oltre alle preoccupazioni degli amministratori dei comuni dell’entroterra per le possibili conseguenze del trasferimento in termini di servizi, e dei cittadini della costa interessati al potenziare il presidio delle forze dell’ordine, il confronto negli ultimi giorni è divenuto di interesse regionale. "L’ipotesi di riorganizzazione dei carabinieri nel Fermano – spiegano i consiglieri regionali di maggioranza Andrea Putzu e Marco Marinangeli - non deve diventare né una battaglia politica, né uno scontro tra territori. È una proposta che il Comando provinciale dell’Arma ha elaborato sulla base delle forze a disposizione, del contesto demografico, economico e numero di reati. In base a queste valutazioni, si è ritenuto che istituire una Compagnia sulla costa garantirebbe un’azione più incisiva sulla fascia litoranea, che ha maggiori problemi. È evidente che non debbano essere penalizzati i Comuni dell’interno, che non debbono subire riduzione di servizi. L’obiettivo di tutti è potenziare i servizi di controllo e sicurezza, puntando ad avere dal Ministero un numero di risorse e forze superiore. In questo senso, intendiamo convocare gli amministratori dei 40 Comuni della Provincia, per arrivare alla stesura di un documento condiviso da sottoporre agli organi di Governo, che ottenga la miglior soluzione possibile per garantire una copertura omogenea del territorio da parte delle forze dell’ordine". Non si fa attendere la replica dei consiglieri regionali di minoranza. "E’ ovvio che sulla futura articolazione territoriale dei carabinieri nel Fermano – spiega Fabrizio Cesetti - debbano essere i sindaci a esprimersi. Sia convocato il Consiglio provinciale e la Conferenza dei Sindaci del Fermano per dare un indirizzo politico a questa vicenda. Potenziare la sicurezza in maniera omogenea sull’intera provincia di Fermo può essere fatto partendo dalla proposta da me formulata in Consiglio regionale e approvata dagli stessi Putzu e Marinangeli: chiedere al Governo maggiori unità per rafforzare gli organici di Polizia stradale di Fermo, Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, istituzione di un presidio permanente delle forze dell’ordine a Lido Tre Archi, avvio di un progetto sperimentale per il controllo nel territorio dei Comuni di Fermo, Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio e redazione di un protocollo per la sicurezza tra le Prefetture di Fermo e Macerata. Detto ciò, il Comando Compagnia dei carabinieri deve restare a Montegiorgio e la Stazione a Santa Vittoria".

Alessio Carassai