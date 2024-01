Comando dei carabinieri, la lotta dei sindaci continua

In attesa di un confronto fra i 40 sindaci della Provincia di Fermo, sul piano di riorganizzazione territoriale dei carabinieri, con la discussa ipotesi del trasferimento della Compagnia dei carabinieri da Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio continua a far discutere. Pochi giorni fa sull’argomento sono intervenuti i consiglieri regionali Marco Marinangeli e Andrea Putzu, ma anche Fabrizio Cesetti che ha presentato in Consiglio regionale una mozione. Nei giorni scorsi, è tornato sulla questione anche il consigliere comunale di Fermo Gianluca Tulli, che ha dichiarato di essere favorevole alla creazione di una Compagnia dei carabinieri sulla costa per tre motivi: primo, si tratta di una proposta avanzata dalle forze dell’ordine che hanno il polso della situazione; secondo, il maggior numero dei reati della provincia si consuma sulla costa; terzo, il trasferimento della Compagnia a Porto Sant’Elpidio comporterebbe solo il trasferimento di personale amministrativo e non di quello destinato al controllo del territorio. Argomenti che però non trovano della stessa opinione il sindaco di Montefortino Domenico Ciaffaroni, che torna a evidenziare la necessità che la Compagnia dei carabinieri non debba essere toccata da Montegiorgio. "Io come molti altri sindaci dell’entroterra – spiega Ciaffaroni – ho sottoscritto il documento preparato dal sindaco Michele Ortenzi, che invieremo anche al Ministero dell’Interno e al Comando Generale dei carabinieri affinché non venga spostata la Compagnia da Montegiorgio e vanga mantenuta operativa la Stazione di Santa Vittoria in Matenano. In primo luogo non trovo giusto che il Prefetto prossimo alla pensione e senza ascoltare le esigenze dei sindaci di un territorio, abbia preso in considerazione un progetto di riordino dei carabinieri di questo tipo. Continuano a dirci che il territorio non perderà servizi, ma questo non mi risulta. Il piano parla chiaro prima di tutto sarà chiusa la Stazione di Santa Vittoria in Matenano, con i servizi che ricadranno sulle Stazioni di Amandola, Montottone e Servigliano. Perderemo anche il pronto intervento. Faccio un esempio, in passato è capitato che il sistema di allarme della pinacoteca scattasse di notte, i carabinieri hanno impiegato circa 30 minuti partendo da Montegiorgio a raggiungere Montefortino, e parliamo di una viabilità non semplice che forse i residenti della costa non conoscono. Se la cosa si ripetesse e la pattuglia dovesse partire da Fermo, quanto tempo ci vorrebbe?"

Alessio Carassai