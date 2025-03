Combattere il disagio giovanile

Allarme giovani nel Fermano: Iniziative di Base Popolare Marche contro disagio e criminalità. Nella provincia di Fermo si leva un grido d’allarme per la crescente incidenza del disagio giovanile. Stefano Cencetti, coordinatore provinciale di Base Popolare Marche, esprime preoccupazione per questa tendenza: "Il nostro territorio sta vivendo una vera emergenza legata alla crescente presenza di gruppi giovanili coinvolti in atti di microcriminalità e cyberbullismo", dichiara Cencetti, sottolineando come questi fenomeni siano il sintomo di un malessere che affligge sia i giovani che le loro famiglie.

Di fronte a tale emergenza, Base Popolare Marche si fa promotrice di un’azione per contrastare questi gravi problemi, proponendo iniziative che mirano a coinvolgere le istituzioni, le famiglie, le scuole e le associazioni locali, con l’obiettivo di costruire un fronte comune contro il disagio giovanile, il cyberbullismo e la microcriminalità. Tra le azioni più rilevanti figurano l’educazione digitale nelle scuole, la collaborazione tra scuole, forze dell’ordine e famiglie.

Base Popolare Marche intende inoltre incentivare iniziative di inclusione e aggregazione giovanile, promuovendo attività ludico-ricreative, culturali e sportive per ridurre la marginalizzazione che può condurre a comportamenti problematici. Si prevede anche il potenziamento del supporto psicologico e sociale, con l’istituzione di punti di ascolto nelle scuole e nei centri giovanili, con l’obiettivo di avviare un confronto costruttivo e proporre soluzioni concrete.