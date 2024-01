Come è nato il progetto: la riorganizzazione

Il possibile trasferimento del comando compagnia dei carabinieri da Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio, ha aperto un fronte di discussione. Il primo incontro si è tenuto in Prefettura a Fermo a metà dicembre per valutare una possibile riorganizzazione delle forze dell’ordine sul territorio, ciò anche per fare fronte alle crescenti esigenze della fascia costiera del Fermano, dove si concentrano in larga parte gli episodi di criminalità. Potenzialmente il nuovo comando coprirebbe il territorio dei comuni costieri fino alla bassa Valtenna, inglobando i comuni più popolosi della provincia. Questo cambiamento però porterebbe al decadimento del Comando di Montegiorgio con le funzioni ad esso connesse; mentre a Montegiorgio resterebbe la funzione di stazione dei carabinieri. Ma questo non sarebbe l’unico effetto, una delle ipotesi più plausibili è la chiusura della stazione di Santa Vittoria in Matenano, che passerebbe nelle competenze del personale di Servigliano e Amandola. Il Comando provinciale, sgravato dalla copertura della fascia costiera, si occuperebbe della gestione del territorio da Montefortino a Fermo. Questa operazione però non prevede nessun aumento delle forze in termini di unità.