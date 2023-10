Come lavorare le carni: 17 congolesi si formano al ’Salumificio Ccs’

Il laboratorio di lavorazione delle carni diventa una preziosa aula di formazione per giovani del Congo. Nei giorni scorsi il ‘Salumificio Ccs’ di Montegiorgio ha ospitato nei suoi laboratori una delegazione di 17 ragazzi congolesi con l’obiettivo di trasmettere loro nozioni e conoscenze sulla lavorazione delle carni e dei salumi, in particolare per portare avanti progetti imprenditoriali nella loro nazione di appartenenza. Il progetto, promosso dall’associazione di sviluppo rurale ‘Self Globe’ di Monte San Martino che, in accordo con il Governo congolese finanzia il progetto, ha coordinato le attività accompagnando i ragazzi in un corso di formazione sulla trasformazione agroalimentare nelle Marche che è durato complessivamente quattro settimane e ha interessato diverse attività produttive del territorio. La formazione è incentrata sulla conoscenza dei metodi di trasformazione delle materie prime di diversi settori: carne, olio, miele e altro ancora, il tutto accompagnato dalla conoscenza delle relative normative sanitarie. La ‘Self Globe’ ha scelto il ‘Salumificio Ccs’ come realtà importante sul territorio per mostrare ai giovani studenti i processi di trasformazione.

a. c.