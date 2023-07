Comitato dei residenti del centro storico di Fermo, una realtà per essere ascoltati

Nasce il comitato dei residenti del centro storico, una realtà che mette insieme le famiglie che nel cuore della città hanno scelto di vivere e che oggi chiedono di essere ascoltati e coinvolti nelle scelte che li riguardano. L’iniziativa è di Francesco De Angelis che vive proprio in piazza del Popolo, da anni lamenta i disagi cui sono costretti i residenti, tra mancanza di parcheggi e la difficile convivenza con le manifestazioni che coinvolgono sempre il centro. La prima chiamata per i residenti del centro storico è per domenica prossima, alle 18, alla bocciofila Santa Maria, in via XX Settembre: "Rumori, sicurezza, rifiuti, igiene, viabilità e parcheggi, decoro, arredo urbano, sono questi i punti che all’ordine del giorno saranno discussi durante l’Assemblea costitutiva del Comitato per Il centro storico di Fermo fissata per domenica prossima – spiega De Angelis –. Lo scopo di questa assemblea cittadina aperta alla partecipazione di tutti i residenti del centro è quello di discutere ed approfondire le serie tematiche elencate. Sono anni che alcune famiglie residenti lamentano disagi e difficoltà che persistono ininterrottamente soprattutto nel periodo estivo e durante le festività e che non hanno mai trovato soluzione, nonostante vi siano stati ripetuti tentativi di regolamentazione reciproca, con le varie Amministrazioni succedute". Il comitato che nasce si propone di essere disponibile e collaborativo con le amministrazioni comunali, "perché si possa ritrovare quel senso civico nel rispetto di tutti, giovani e anziani, e soprattutto del grande patrimonio storico, artistico e paesaggistico che conserva la città, sempre più apprezzata da turisti italiani e stranieri".