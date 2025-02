Comitato e cittadini insieme per il centro pastorale

L’involucro esterno del nuovo centro pastorale con annesso oratorio, a Cretarola (costruito sul sedime della ‘chiesetta di legno’) è praticamente ultimato. Ora c’è da sistemare gli interni e per quest’ultimo rush dei lavori a Cretarola, sia il comitato San Lorenzo (ora presieduto da Consuelo Del Gatto) sia alcuni cittadini che si sono mossi in maniera spontanea, si stanno attivando per sensibilizzare la gente del posto e dare tutti una mano per riavere un luogo di culto, ma anche per vedere riqualificata, dopo anni, l’area centrale della frazione. Una delle prime iniziative messe in campo è un pranzo sociale (fissato per il 23 febbraio, alle 12,30 da Gust’Appunto) in cui parte del ricavato sarà destinato al nuovo centro pastorale.

"L’iniziativa nasce da alcuni privati e dal comitato di quartiere San Lorenzo e serve a raccogliere un po’ di fondi per quella che in maniera semplice chiamiamo chiesa, ma che tecnicamente è un centro pastorale" spiega Samuele Serafini, uno dei promotori. Indipendentemente da se e quanto si frequenterà quel luogo, per chi ha organizzato la raccolta fondi, si tratta di completare un’opera "che sta al centro della frazione, di fronte a un parco verde, con area giochi, che il Comitato si impegna a tenere in ordine e a rendere dinamico. C’è un cantiere aperto in uno spazio inevitabilmente poco curato, la cui immagine cozza col bel parco che sta dall’altra parte della strada".

Il parroco, don Robert Szymon Grzechnik, che ha ereditato questo progetto, è riuscito a sbrogliare una situazione che si stava protraendo da tempo rallentando la realizzazione del centro pastorale. Gli si riconosce che ci si è messo d’impegno per costruire un luogo di preghiera, dove non si potranno celebrare matrimoni, funerali, ma solo dire Messa, insieme all’oratorio (che non c’è mai stato a Cretarola) utile per dare risposte ai ragazzi del posto: "C’è anche questa importante opportunità ma, finiti i lavori, pensiamo che anche l’area esterna sarà sistemata, restituendo alla comunità locale un luogo che, negli anni, è stato un punto di ritrovo e di aggregazione. E siccome la costruzione è anche bella – conclude Serafini anche per conto delgi altri promotori dell’iniziativa per raccogliere qualche fondo (info: 339 3172356) - speriamo che l’entusiasmo della gente aumenti, insieme alla voglia di contribuire, ognuno per quello che può, per completare gli interni".

Marisa Colibazzi