Comitato enti gestori Marche, c’è Giandomenico

L’attuale presidente della Fondazione Opere Pie ‘G. Didari’ di Francavilla d’Ete, Gianluca Giandomenico, è stato eletto nel Consiglio direttivo del Comitato enti gestori delle Marche in rappresentanza delle aree di Fermo e Ascoli. Il comitato, costituito nel 2015, rappresenta oltre 60 strutture socio sanitarie nelle Marche per una platea di assistiti, tra anziani e persone fragili, di oltre 10mila persone. L’assemblea dei soci si è svolta nei giorni scorsi a Osimo. L’attuale presidente è Mario Vichi (Mastai Ferretti di Senigallia), oltre a Giandomenico questi gli altri consiglieri: Casavecchia (Grimani Buttari di Osimo), Gravina (Ircr di Macerata), Monti (Paolo Ricci di Civitanova), Romanelli (Arpili di Monte Giberto), Pierfranceschi (Asp di Pergola), Ragaglia (Fondazione Gregorini di San Marcello), Coppe (Ircer di Recanati); consiglieri con rilevanza istituzionale: Pesaresi (direttore Asp Jesi e Fabriano) e Di Bari (Uneba Marche). Proprio in questi giorni il Comitato sta cercando di sensibilizzare la Regione e le istituzioni per aumentare le risorse da destinare alle strutture alle prese con le spese affrontate per adeguarsi agli obblighi di legge, i rinnovi contrattuali del personale sociosanitario e i continui aumenti dei costi.