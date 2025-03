Comitato pari opportunità, doppio evento per le donne

Doppio appuntamento promosso dal Cpo (Comitato pari opportunità) di Montegiorgio, in occasione della Festa della donna. Continuando sulla scia molto positiva iniziata tre anni fa la Cpo di Montegiorgio un programma pensato al femminile e rivolto alla popolazione per sensibilizzare la comunità sul rispetto e contro la violenza contro le donne che è stato denominato ‘Chi dice Donna’. Quest’anno sono stati allestiti due appuntamento: il primo che si terrà venerdì 7 marzo alle 21,15 nel salone di palazzo Passari ad ingresso libero per premiare ‘Tre Donne Eccezionali’, persone che nel corso dell’ultimo anno si sono distinte nell’attività professionale, sociale o artistico nel valorizzare la figura della donna. Il secondo appuntamento si terrà sabato 8 marzo con inizio alle 21,15 presso il cineteatro Manzoni con lo spettacolo ‘50 sfumature di Kalì’, uno spettacolo divertente e appassionato, portato in scena da 8 attrici del gruppo ‘kalimere’ realizzato in collaborazione con la Compagnia ‘Profumo dei Legni’. Per info e prenotazioni allo spettacolo contattare lo 333-4976110. "Uno spettacolo scritto ed interpretato da 8 amiche – racconta Michele Macchini - che per passione si dedicano al teatro. Donne di indole diversa che portano in scena l’universo femminile sotto diversi aspetti. Si racconteranno passioni, fragilità, esperienze, sentimenti e amicizie con alternanza di momenti intimi e momenti di ilarità". Una bella occasione per trascorrere qualche ora insieme celebrando la figura della donna all’interno della comunità montegiorgese e non solo. Questi incontri, come più volte ricordato dal Cpo, sono anche un sistema per riscrivere culturalmente l’approccio femminile alla vita, cercando di sensibilizzare anche il mondo maschile sul ruolo, sulla forza e fragilità della donna nella società.

a.c.