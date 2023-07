Comitato Spontaneo Cittadini del Fermano incontra il nuovo DG della Ast Fermo

Il Comitato Spontaneo Cittadini del Fermano, con il suo presidente Bruno Nepi e altri due rappresentanti, Tania Gallucci e Federico Tentoni, ha incontrato presso gli uffici della Ast Fermo il nuovo direttore generale, Gilberto Gentili. E’ stato un incontro proficuo caratterizzato da un cordiale colloquio in merito alla situazione della sanità fermana. "Il nostro comitato – spiega il presidente Bruno Nepi – è stato uno dei primi ad essere ricevuti dall’appena nominato direttore generale, che si è reso sin da subito disponibile e propositivo all’ascolto di quanto riferitogli in merito alle varie problematiche della sanità territoriale, in parte già note allo stesso prima del suo insediamento". L’incontro si è concluso positivamente per ambo le parti. Il comitato ha confermato la disponibilità a rendersi portavoce dell’utenza nella segnalazione di situazioni che possano essere causa di disservizi e quindi creare malcontento al malato. Dal canto suo il direttore generale ha confermato l’intento di apportare quelle correzioni, anche da noi suggerite, necessarie sia per migliorare l’approccio dell’utenza verso la struttura sanitaria che al sostegno dei professionisti di primordine e di note capacità che già vi lavorano. "Tra le prime azioni – continua Nepi - abbiamo suggerito di intervenire sul riassetto del pronto soccorso e apportare quelle piccole correzioni che sicuramente sono di aiuto al malato o ai suoi accompagnatori e familiari nel percorso all’interno della struttura, come comunicazioni di facile comprensione, segnaletica interna ed esterna chiara, assistenza del personale, che purtroppo oggi vengono meno. Il comitato auspica che vengano finalmente presi in considerazione i suggerimenti avanzati che miglioreranno sicuramente l’immagine della sanità fermana".