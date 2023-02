Comitato viale Cavallotti e sindaco: c’è intesa

Non siamo ancora al "vogliamoci bene senza rancore", ma il primo passo in quella direzione pare sia stato compiuto dai rappresentanti del Comitato di salvaguardia del viale Cavallotti i quali, su loro richiesta si sono incontrati con l’amministrazione e a questa non è parso vero stendere il red carpet per accoglierli. Un segnale di vicinanza forse leggibile nel fatto che si sia evitato di discutere di temi spinosi, più vicini nel tempo, sollevati dal Comitato quali il non abbattimento delle tamerici, le aiuole in erba sintetica e la mancata partecipazione a ’M’illumino di meno’.

All’incontro presenti il sindaco Valerio Vesprini, l’assessore all’ambiente Fabio Senzacqua, consiglieri comunali di maggioranza e funzionari comunali. Rita Pelacani partecipante per il Comitato ha rappresentato la storia dello stesso, le sue finalità e la disponibilità offerta alle amministrazioni incontrate negli anni in merito alla tutela del patrimonio arboreo. Si è sottolineata l’importanza di un rapporto ravvicinato tra l’amministrazione e la società civile organizzata come il Comitato ed altri soggetti, all fine di migliorare la qualità della vita. L’amministrazione ha insistito sulla questione della piantumazione di nuove piante, vista l’inadempienza delle passate giuntei. Il Comitato ha altresì ribadito la contrarietà agli abbattimenti. Per una pianta non in salute occorre consultare competenze ed effettuare analisi strumentali prima di esprimere ogni valutazione, dato che i termini del binomio: abbattimento ed eventuale ripiantumazione non hanno eguale peso e significato.