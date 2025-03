Commercialisti e aziende a confronto per il rilancio delle aree interne

"Commercialisti e aziende: protagonisti del rilancio socio-economico e turistico delle aree interne" è il tema di un interessante convegno che si svolgerà nella sala dell’Hotel Horizon di Montegraro martedì alle 14.30. L’iniziativa è organizzata da Onirica Srl, startup di Provaglio d’Iseo BS, e Fondazione Ricrea di Roma, in collaborazione con Odcec Fermo e con il patrocinio di Confindustria Fermo, si rivolge a tutti i soggetti che vorranno contribuire al rilancio delle Aree interne dell’Appennino marchigiano. Dopo i saluti istituzionali del presidente Odcec Fermo, Roberto Vittori e del sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi, si susseguiranno gli interventi fulcro dell’evento. Francesco D’Alfonso, di Profili aziendali Srl, toccherà le tematiche della finanza agevolata per aziende del settore del turismo. Il presidente di Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani (foto) presenterà la visione dell’associazione industriale in merito all’attenzione e alla tutela del proprio territorio di appartenenza. L’Amministratore di Onirica Srl, Massimo De Sanctis, presenterà la case-history di RilanciAMO l’Italia Appennino, la strategia di marketing territoriale che, coinvolgendo commercialisti, aziende, selezionando le eccellenze del territorio si pone l’obiettivo di portare turismo di qualità nei piccoli borghi delle zone collinari e montane di tutta la catena dell’Appennino, con un focus sul territorio fermano. Il presidente onorario di fondazione Ricrea presenterà la convenzione con i piccoli Comuni delle aree interne in tutta Italia. A costo zero per i Comuni stessi, fondazione Ricrea si attiva per la riqualificazione e l’efficientamento dei borghi per renderli attrattivi sia per nuovi residenti che per portare turismo di qualità in sinergia con Onirica Srl. Luciani: "La Regione ha avviato una serie di misure per favorire i borghi e le aree interne, la loro crescita turistica. È un inizio, ma non basta l’impegno del pubblico, l’imprenditore deve crederci e investire".

Vittorio Bellagamba