Commerciante trovato morto

Tragedia ieri pomeriggio a Porto San Giorgio dove A.C., un noto commerciante di 50 anni, è stato trovato senza vita all’interno di un locale adibito a magazzino in zona Castel San Giorgio, proprio nel centro storico delle città. L’allarme è stato lanciato da un parente che, non vedendolo tornare, si è recato nello stabile e si è trovato di fronte alla macabra scoperta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: inutili i tentativi di rianimarlo, il suo cuore aveva cessato di battere da troppo tempo. Sul luogo del decesso, per ricostruire la dinamica dei fatti, anche due pattuglie della squadra volanti della questura di Fermo che hanno raccolto tutti gli elementi utili alle indagini. Quello che inizialmente poteva anche sembrare un giallo, si è subito risolto e gli inquirenti hanno escluso categoricamente che qualcuno possa aver fatto del male al 50enne. La notizia si è rapidamente diffusa in città, dove l’uomo era conosciutissimo per la sua storica attività commerciale. Una notizia che ha lasciato attonita tutta la cittadinanza.