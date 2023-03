Commercio e viabilità "Mercato in viale Trento"

di Angelica Malvatani È un assessore sui generis Mauro Torresi, concreto e operativo, poco incline ai convenevoli e ad autocelebrarsi. Eppure le sue deleghe sono delicate, si occupa di commercio, di viabilità, di polizia municipale e di Cavalcata dell’Assunta. In più, in questo secondo mandato, è stato anche scelto come vice sindaco. "Una responsabilità su più fronti, con un filo conduttore: l’amore e il rispetto per questa città – commenta Torresi –. Il mandato da vice sindaco è un grande onore e un impegno notevole, sono tante le occasioni nelle quali sono chiamato a dare supporto alla figura del sindaco e di questo sono veramente onorato". L’attività più intensa è quella vissuta a supporto del commercio, in mezzo a tante difficoltà. Come vanno le cose per il tessuto commerciale della città? "La nostra è una città complessa e grande, alle prese con i cambiamenti del nostro tempo. In questi anni, sempre in collaborazione con la Giunta e con il sindaco, mi sono impegnato per costruire un rapporto di vicinanza e collaborazione con i commercianti, in questo senso è andato anche il nostro impegno a rinviare l’applicazione del regolamento sul decoro urbano che comporterà investimenti ingenti per chi ha un’attività commerciali, investimenti che...