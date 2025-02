Commercio ed eventi, confronto in municipio

Si parlerà di programmazione degli eventi primavera-estate, ma anche e soprattutto della crisi del settore commercio nell’incontro che l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, ha convocato con le associazioni di categoria, i commercianti e gli albergatori. Appuntamento alle ore 15 di domani nella sala consiliare del municipio. L’Amministrazione comunale sta predisponendo tutte le attività e gli eventi legati a questo periodo, compresa la festa del Santo Patrono, al fine di valorizzare la funzione commerciale e turistica della città. Per ciò che riguarda l’argomento della riunione Marcattili precisa: "Certamente tratteremo della programmazione delle manifestazioni primavera estate, Ma lo scopo principale è quello di affrontare questioni cruciali per il futuro del commercio, cogliendo l’opportunità per ascoltare le voci degli operatori e costruire insieme un futuro più solido per le attività commerciali. La crisi del settore non riguarda solo Porto San Giorgio, ma è una tendenza che si registra a livello nazionale. Ad esempio la stampa ha riportato della chiusure di negozi a Macerata e Civitanova. Secondo Marcattili, i cambiamenti sociali e le nuove dinamiche del mercato hanno messo a dura prova le attività tradizionali. Per questo motivo abbiamo deciso di promuovere un confronto diretto con i commercianti, al fine di comprendere le loro esigenze e raccogliere le loro proposte. E’ fondamentale, poi, che le strategie siano condivise altrimenti rischiamo di essere inefficaci".

Tra le cause della crisi, la crescita esponenziale delle vendite online e, in particolare a Porto San Giorgio, l’elevato costo degli affitti dei locali per i negozi. Si potrà tentare di contrastare l’online tramite la promozione dei negozi tradizionali e l’organizzazione di eventi che richiamino in città persone da fuori e quindi l’eventuale aumento di clienti. Per i locali esosi tra le ipotesi per cercare di far abbassare i prezzi la diminuzione della Tari, ma sono forti i dubbi che si possa effettuare. Passiamo, ora, ad esaminare alcuni eventi da promuovere in questo periodo. Il pieno si avrà nel mese di aprile con la Camminata rosa il 6, la grande fiera di San Giorgio il 13, la Pasqua il 20, la festa del patrono il 23, la festa della Liberazione il 25, il festival street food dal 22 al 25, il campionato nazionale Libertas di ginnastica ritmica dal 30 aprile al 4 maggio.

Silvio Sebastiani