Commissione antimafia ’Impresentabili’ nel mirino

Due candidature per le regionali marchigiane sono finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia, guidata dalla presidente Chiara Colosimo. È l’esito dei consueti controlli svolti dallo stesso organismo parlamentare sulle candidature e le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista della regionali del 28 e 29 settembre. La violazione – due nelle Marche e una in Valle d’Aosta – è relativa al codice di autoregolamentazione. Gli "impresentabili" marchigiani secondo la Commissione antimafia sono Jessica Marcozzi, attuale capogruppo di Forza Italia in consiglio e candidata alle prossime Regionali, e Armando Bruni, candidato nelle liste civiche-Libertas-Unione di centro.

Sono accusati a vario titolo della bancarotta fraudolenta e documentale milionaria dell’azienda Jessica, il consigliere regionale di Forza Italia, Jessica Marcozzi, e suo fratello Saimon. I primi accertamenti erano partiti da una segnalazione alla Procura da parte del curatore fallimentare, che aveva riscontrato diverse anomalie nei bilanci aziendali. In particolare la Marcozzi, in qualità di consulente fiscale e socio della Jessica srl, sarebbe stata protagonista di diversi episodi in cui avrebbero permesso la dissipazione di alcuni beni aziendali, quasi tutti riconducibili al 2014, anno in cui il dissesto economico della ditta era già conclamato. Le accuse principali riguardano la cessione di beni strumentali dall’azienda alla Marcozzi stessa e saldati mediante compensazione di finanziamenti effettuati prima dell’acquisizione dei beni. Inoltre secondo il magistrato inquirente, la Marcozzi avrebbe fornito garanzie per alcuni finanziamenti e poi sarebbe fuoriuscita dall’azienda, ma si sarebbe trattato di un’operazione "camuffata" da una nuova compagine sociale "fittizia" in cui il consigliere regionale avrebbe continuato ad operare attivamente insieme al fratello. Vista la situazione emersa nel corso delle indagini, il curatore fallimentare, si era costituito parte civile e aveva attivato le procedure che avevano portato al pignoramento di una parte degli stipendi ricevuti dalla Marcozzi in qualità di consigliere regionale.

Sorte analoga per Armando Bruni lista civica Libertas Unione, dal 1983 imprenditore nel settore tessile industriale, nella produzione e distribuzione di supporti per ricamo e amministratore della Ecotermotex Italia, con clientela nazionale e internazionale. Un curriculum di tutto rispetto il suo macchiato, al momento, dal processo a cui è stato chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta con distrazioni di alcuni beni di un’azienda finita nel mirino degli inquirenti dopo il fallimento.

Fabio Castori