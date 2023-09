Commissione, entra Ciabattoni

Il Consiglio comunale di venerdì scorso, oltre all’approvazione del progetto di recupero dell’ex cinema Excelsior ha esaminato altri 5 argomenti, tra cui: sostituzione di un componente della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, dai quali vengono sorteggiate le persone per essere chiamate a far parte dei giudici popolari presso la corte di assise e la corte di assise d’appello. Componente della commissione era Francesco Gramegna, che si è dimesso per cui è stato necessario sostituirlo. Il consiglio ha votato a scrutinio segreto ed eletto la consigliera del Pd, Catia Ciabattoni. Altri argomenti all’odg del Consiglio: ambito sociale XIX convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali e convenzione attuativa per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per Comuni al di sopra i 5.000 abitanti. Ultimo tema: affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo primo gennaio 2024-31.12.2025.