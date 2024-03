Commissione pari opportunità, presentazione e festa di inizio

Per celebrare la ‘Festa della Donna’ l’Amministrazione, grazie all’impegno delle assessore Michela Vita, Lorena Marzialetti e Maria Giordana Bacalini, ha ideato e promosso la rassegna di sensibilizzazione della figura femminile ‘Chi dice Donna..’ giunta quest’anno alla 2° edizione che raccoglie una serie di iniziative di vario genere. Domani 9 marzo si terrà un doppio appuntamento: alle 17,30 nel salone di palazzo Passari (Municipio) nel centro storico di Montegiorgio, la cerimonia di presentazione ufficiale della prima Commissione delle pari opportunità di Montegiorgio, di recentissima costituzione che fra le altre cose si occupa di stilare le candidature e le nomine per la cerimonia di premiazione ‘Donne eccezionali montegiorgesi 2024’, figure femminili che attraverso il loro impegno professionale o nelle associazioni, contribuiscono a promuovere e far crescere il territorio sotto il profilo sociale, culturale, turistico, economico e molto altro ancora. Elementi che arricchiscono il senso di fare comunità attraverso una visione tutta in ‘rosa’ del paese. La scorsa edizione vide la premiazione di 10 donne tutte applauditissime dal pubblico, e quest’anno c’è grande curiosità per la cerimonia che si terrà domani per conoscere le donne che saranno premiate. A cui seguirà un ‘Apericena’ degustazione che si terrà presso la cantina montegiorgese ‘Sassinpiazza’, un modo per cementare la forza propositiva delle donne montegiorgesi. Posti limitati, per info 0734-952066.