Commosso addio a Marcello Tulli, imprenditore di Montegiorgio

In molti fra dipendenti, amici e conoscenti ieri hanno partecipato al funerale di Marcello Tulli (nella foto), imprenditore montegiorgese molto conosciuto in tutto il territorio per aver fondato e gestito insieme alla famiglia il calzaturificio Luna Shoes sito a Piane di Montegiorgio. Aveva 84 anni Marcello Tulli, una vita di impegno dedicato alla sua attività, sempre molto vicino al territorio.

"Un uomo forte e autorevole e uno dei primi grandi imprenditori del nostro paese – ha dichiarato il sindaco Michele Ortenzi –. Non ha mai dimentico delle sue origini, con la sua azienda ha dato lavoro a centinaia di persone, e da persona generosa quale era, si è sempre dimostrato attento ai bisogni e alle esigenze dei suoi dipendenti. La sua incessante passione e dedizione verso il lavoro e la sua attitudine all’altruismo sono le preziose eredità che lascia ai suoi cari e a questo territorio".

Alle parole hanno fatto eco la grande testimonianza di affetto di amici, conoscenti e dipendenti che venerdì pomeriggio si sono recati presso l’abitazione per porgere un pensiero di vicinanza e affetto alla famiglia e ieri pomeriggio nella chiesa di San Paolo gremita dove si è tenuta la funzione funebre, hanno voluto portare un ultimo saluto a Marcello Tulli, ricordando il suo spirito imprenditoriale, ma anche e soprattutto il suo carattere forte e altruista e la sua grande passione per il territorio dove era nato e cresciuto.

a. c.