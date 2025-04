Compagni di scuola media si ritrovano dopo 60 anni

Una simpatica rimpatriata per gli ex alunni della scuola media Fracassetti di Fermo, che circa 60 anni fa si sono seduti su quei banchi, quando l’istituto era ancora ubicato nel centro storico della città, di fronte alla chiesa di San Filippo Neri, a poche decine di metri dal Tribunale. Per l’occasione gli ex alunni: Silvano Giorgi, Gilberto Ciucani, Enrico Carosi e Giovanni Zappelli, si sono incontrati in piazza del Popolo con la loro ex insegnate di francese, la professoressa Anna Maria Bernabucci.

Per loro è stato un incontro emozionante, si sono raccontati gli episodi trascorsi, rievocando tante situazione divertenti, aneddoti, paure e sorprese vissute insieme in quegli anni di scuola media rimasti indimenticabili.

Vista la riuscita di quella che inizialmente era una semplice idea, prima di salutarsi gli ex compagni si sono ripromessi di riorganizzare una rimpatriata con tutti gli ex alunni ed ex professori.