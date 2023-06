’Compartimenti’, grande successo per la mostra

E’ andata ben oltre le aspettative in termini di presenze la mostra d’arte contemporanea dal titolo ‘Compartimenti’ inaugurata a Potenza Picena al Cento Umberto Boccabianca, una esposizione molto articolata che ha ripercorso lo sviluppo creativo di sei artisti marchigiani: Nazareno Fratini, Giuseppe Luciani, Daniele Renzi, Giovanni Scagnoli, Sauro Serrangeli, Sergio Tamanti. Ognuno con la propria ricerca formale apporta un messaggio di intensa qualità artistica, espresso attraverso la propria sensibilità e la propria tecnica. Tutti sono alla ricerca di un modo nuovo di porsi e di proporsi nel confronto con questo momento storico di grandi cambiamenti e di totale sovvertimento di molti valori. Ognuno sceglie un particolare angolo visuale per guardare, recepire interiormente ed esternare il rapporto con la realtà attuale. Emerge con forza il potere dell’Arte di mantenere viva la capacità di narrare il presente nelle sue infinite sfumature e di anticipare il futuro. Opere che hanno messo in evidenza la sensibilità degli artisti in relazione al territorio e alla quotidianità. L’esposizione sarà ancora visitabile fino a domenica 25 giugno con orario 17,30 - 22.