"Competenza, preparazione e umanità"

Con una lettera aperta rivolta ai dirigenti dell’Ast di Fermo, Sabina Antognozzi e Raffaele Vittori, hanno voluto ringraziare il personale medico: Zega, Moriconi, Arma, Garofalo, Smerilli e Napolitano, alla funzione organizzativa Rafaiani, al personale infermieristico, agli operatori socio sanitari, del Reparto di Medicina Interna ‘Amandola’ del presidio ospedaliero di Fermo per l’impegno, la competenza, la preparazione professionale, ma soprattutto per l’umanità. "Ci teniamo ad esprimere la nostra soddisfazione e gratitudine – spiegano - per la buona qualità dell’assistenza ricevuta da mia madre durante il ricovero nel reparto guidato dal dott. Zega che con rammarico a breve godrà della meritata pensione, ma lascerà scoperto un servizio importantissimo per la zona montana, quello dell’ambulatorio internistico-diabetologico. L’esperienza, la capacità e la preparazione, che contraddistinguono il lavoro dei medici e di tutta l’equipe professionale, sono accompagnate da una distintiva componente umana e di profondo rispetto per il paziente; peculiarità necessarie e benefiche che contribuiscono alla ripresa sia fisica che psicologica dell’ammalato. Ciò a dimostrazione che anche nelle Marche abbiamo strutture sanitarie eccellenti che meritano tutto il nostro appoggio e supporto. Io e la mia famiglia, non dimenticheremo mai le attenzioni, la cura e l’amore che il personale del Reparto ha dedicato sia a mia madre che agli altri pazienti, perché lì c’è sempre un sorriso per tutti".