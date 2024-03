Completati i lavori alla tribuna. Lo stadio torna di nuovo agibile

Sono stati finalmente completati i lavori della rimessa a norma, dopo che era stata resa ìnagibile, della tribuna del campo sportivo cosiddetto nuovo, sito in via Gabriele D’Annunzio. Inizialmente, prima che si scoprissero i gravi guasti contenuti nella struttura a causa dell’usura del tempo e degli agenti atmosferici, tanto da poter crollare da un momento all’altro, con l’uso dell’impianto a qualsiasi titolo si correvano effettivamente dei rischi seri.

Ma una volta verificata l’esistenza del grave problema, la situazione è stata affrontata di petto e con grande determinazione anche con provvedimenti cautelativi quali il divieto alla frequentazione del campo a qualsiasi titolo con chiusura dei cancelli e il far giocare alla Sangiorgese Monterubbianese le partite interne nell’impianto di Cupra Marittima. Ora è stto tutto perfettamente eseguito e regolamentato per un costo di 55mila euro, Ma i lavori in quel campo sportivo non sono del tutto completati; ci vorrà infatti ancora un mesetto per la messa in opera anche del nuovo impianto di illuminazione.

s.s.