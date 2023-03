Comportamento alimentare Boom di disturbi tra i giovani

Si colora di lilla il mondo il 15 marzo, è la giornata che ricorda tutte le persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare, chi non ne è uscito, chi sta lottando, le loro famiglie e tutte le persone che condividono sofferenza e lacrime. A Fermo è nata una grande consapevolezza del problema, intorno al centro per i disturbi alimentari direttore dalla psichiatra Patrizia Iacopini ma anche grazie al lavoro dei volontari dell’associazione Fada, nata nel 2016 come punto di riferimento per le famiglie. La giornata del fiocchetto lilla si celebra venerdì pomeriggio al Terminal, appuntamento venerdì a partire dalle 17,30, per un convegno che aiuterà a orientarsi dentro un mondo sempre più complesso, quello dei disturbi alimentari, anche alla luce della pandemia che ci siamo lasciati alle spalle. A seguire uno spettacolo teatrale che ha la regia di Francesca Rossi dirigente psicologa a neuropsichiatria infantile del Sant’Orsola di Bologna, responsabile del progetto scientifico "Il danno del dono". La dottoressa Rossi sarà a Fermo e oggi spiega: "Assistiamo ad un aumento del 30 per cento dei disturbi del comportamento alimentare, tra bambine e ragazze che hanno anche 8 o 9 anni di età, fino ai 18 anni. C’è stato un incremento molto alto nella fase del lookdown ma anche in post pandemia. ‘Invisibile’ è il testo dello spettacolo che parla proprio di quel nemico invisibile che è stato il Covid e che ha provocato effetti devastanti sui nostri giovani".

L’insorgenza del malessere in età sempre più precoce, con bambini che diventano ossessivi o troppo selettivi nel cibo, che manifestano disagio, spiega Carla Cocci, presidente di Fada Fermo: "C’è bisogno di sensibilizzare, c’è una forte richiesta di assistenza e cura, c’è una lista di attesa troppo lunga per chi cerca aiuto. La nostra associazione si impegna a dare consigli e informazioni a tutte le persone che si trovano a fare i conti con una persona affetta da disturbi del comportamento alimentare, persone spesso molto difficili da curare, con rapporti delicati da gestire in famiglia. Siamo cresciuti molto, contiamo un numero di soci pari a 110 con volontari che sostengono l’attività impegnata su vari fronti. Abbiamo uno sportello di ascolto di familiari e pazienti, gruppi di mutuo, cerchiamo di non far sentire sole le persone che spesso, per essere prese in carico dal centro di Fermo aspettano anche setto o otto mesi".

Sono 400 i casi seguiti dal centro guidato da Patrizia Iacopini, con nove persone in organico, un ambulatorio e un day hospital sempre pieni, qualche posto letto a disposizione in ospedale: "Siamo in difficoltà, l’aspetto della salute mentale è in fortissima difficoltà. Chiediamo che ci sia maggiore sensibilità, prima riconosciamo il sintomo, prima li facciamo accedere ai percorsi di cura prima riusciamo a ridurre i tempi della cura. Poi però serve che gli impegni non siano lettera morta, la Regione Marche ha approvato nel 2020 una legge che dava precisi impegni, ad oggi ancora non realizzati. Servono personale, strutture ampie, capire che il problema c’è, cresce e con lui crescono anche le famiglie disperate". Il 15 marzo si coloreranno di lilla i monumenti di tanti comuni, da Fermo, Magliano di Tenna, Rapagnano, Torre San Patrizio, solo per citarne alcuni.

Angelica Malvatani