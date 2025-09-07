Compravendita di auto, truffa da mezzo milione

Aveva simulato ben 320 compravendite di auto, godendo dei benefici previsti dalla legge, evadendo così tasse e imposte di bollo per circa 450.000 euro. Ma non era finita qui: le vetture a lui intestate, venivano utilizzate per furti e rapine in modo che non si potesse risalire all’autore del reato. Un vero e proprio truffatore seriale quello che era stato smascherato nel settembre del 2024 dai carabinieri di Fermo. Nei guai era finito un 40enne napoletano, amministratore unico di una società fittizia con sede a Porto San Giorgio e in provincia di Napoli. L’uomo, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere i reati di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato e per falsità ideologica. L’indagine era partita da alcuni accertamenti su una serie di reati predatori, consumati nel Fermano, in cui venivano utilizzate auto che avevano un unico intestatario. La cosa era balzato subito all’occhio dei militari dell’Arma che, al termine di specifici accertamenti, scaturiti dai controlli su altre vetture sospette in transito nel territorio, erano risaliti all’uomo che era l’artefice di una serie di articolate manovre e che aveva una sede della sua ditta anche a Porto San Giorgio. Andando a ritroso e scavando sull’attività della società del 40enne campano, i carabinieri avevano scoperto il suo ingegnoso piano e lo avevano denunciato alla Procura delle Repubblica di Fermo per i reati di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato e per falsità ideologica. L’uomo era stato quindi accusato di aver simulato un’attività di compravendita di oltre 320 autovetture, inducendo ripetutamente in errore i pubblici ufficiali dell’ufficio della motorizzazione civile. Una volta accertate le truffe i responsabili della motorizzazione civile avevano puntualmente aggiornato il pubblico registro automobilistico, cancellando tutte le vetture oggetto delle truffe. Avendo simulato un’attività di commercio di auto, di fatto inesistente, l’uomo aveva goduto dei previsti benefici di legge ed evaso tasse e imposte di bollo per circa euro 450.000. Inoltre, all’epoca dele indagini, erano state elevate e notificate 322 sanzioni amministrative per un totale di 175.000 euro a seguito dell’avvenuta intestazione fittizia di veicoli.

Fabio Castori