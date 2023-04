Comune ciclabile, sempre meglio Da uno a due ’bikesmile’

Porto San Giorgio migliora la propria posizione nelle valutazioni della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) sui Comuni Ciclabili. Non solo ha visto riconfermata la bandiera conquistata lo scorso anno ma ha ricevuto una valutazione migliore che le ha permesso di passare da uno a due ’bikesmile’.

Il risultato è frutto dei miglioramenti messi in atto in collaborazione con la Fiab locale: hanno pesato l’assegnazione del sindaco Valerio Vesprini di una delega specifica alla mobilità sostenibile e una maggiore azione comunicativa sui canali istituzionali: "Ritengo il riconoscimento un primo obiettivo raggiunto, non facile se consideriamo la difficoltà in una città, come la nostra, di far condividere mobilità dolce e traffico veicolare in spazi ristretti – fa presente l’assessore alla mobilità Lauro Salvatelli –. Più la cittadinanza si sposta in bici e più sarà semplice l’attività di sensibilizzazione. Vorrei lavorare sulla complementarità tra le due ruote e il treno. Con l’apertura del ponte sul fiume Ete ci troveremo a dover affrontare un diverso tipo di cicloturismo. Intendo ringraziare il presidente di zona della Fiab Franco Mircoli per la collaborazione. Nel prossimi giorni incontrerò tutti i rappresentanti del mondo bike per uno scambio di informazioni finalizzato al miglioramento dei servizi".