Comune e associazioni: boom di eventi

L’unione fa la forza, un adagio sempre in voga, che si riconferma nel piccolo e suggestivo borgo di Ponzano di Fermo, dove ieri grazie alla collaborazione fra associazioni e amministrazione è stato annunciato il cartellone degli eventi 2023. Un programma ben articolato che conta già adesso 21 appuntamenti, ma che potrebbe arricchirsi di ulteriori date nel periodo autunnale. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Ezio Iacopini, il vice Diego Mandolesi, il consigliere Andrea Tortoni, oltre ai rappresentanti delle associazioni: Pro loco Tre Colli di Ponzano, Asd Valtenna, associazione culturale Capparuccia, associazione Marche Musica e Comitato Torchiaro.

Un cartellone che si articolerà fra il 9 marzo e 23 ottobre, ospitando manifestazioni ormai consolidate come i quattro concerti di ‘Armonie della Sera’, rassegna di musicale classica giunta alla sua 19° edizione in programma per il 29 luglio, 1 e 18 agosto poi ancora il 24 settembre; per proseguire con la festa della birra a Capparuccia dal 21 al 23 ottobre; le feste storiche dedicate a San Marco e Sacro Cuore di Gesù, la corsa podistica goliardica ‘Beer Run’, ma con tante novità e curiosità. "Avevamo iniziato a lavorare a questo programma tre anni fa – esordiscono Iacopini, Mandolesi e Tortoni – ma poi la pandemia ha scombussolato tutto, ma finalmente ci siamo. L’amministrazione ha messo insieme le associazioni del paese, offrendo il proprio sostegno, ma poi grazie allo loro collaborazione e spirito organizzativo è nato tutto questo. Eventi itineranti che toccheranno e valorizzeranno le varie frazioni del territorio sotto ogni profilo. Questo nuovo spirito, ha portato a far sorgere collaborazioni anche con i comuni limitrofi: Monte Giberto, Petritoli, Monsamopietro Morico, Moresco e Fermo, e magari stiamo valutando di riallestire lo storico Palio delle Botti fermo dal 2013".

Fra le novità è stata lanciata l’iniziativa ‘Borghi e luppoli’ degustazioni guidate con birre artigianali locali in ristoranti del territorio alla presenza dei produttori. A luglio nei giorni 6, 13, 20 e 23 si terrà a Capparuccia la prima edizione di ‘KappaKids’ festival per bambini con spettacoli di marionette, laboratori per bambini e animazione a sorpresa. Meritano attenzione anche la ‘Mangialonga’ del 23 aprile passeggiata ambientale fra le colline di circa 6 chilometri degustando piatti della tradizione locale, oppure il 27 agosto la ‘Cammina che ti passa’.

Alessio Carassai