Comune e torre, fondi per i lavori

Doppio intervento per la ricostruzione post sisma a Grottazzolina, che ha ricevuto la conferma di finanziamento per due interventi del valore complessivo di 1.750.000 euro. Per il momento l’Usr (Ufficio speciale per la ricostruzione) ha comunicato al Comune, che i due progetti presentati sono stati accreditati, ma indicativamente rappresenta un passaggio importante per il recupero di due edifici strategici. "Si tratta di due progetti che avevamo già presentato – spiega il sindaco Alberto Antognozzi – che in seguito all’aumento dei prezzi delle materie prime sono stati revisionati e quindi ci sono stati comunicati da pochi giorni i relativi importi che ci sono stati accreditati con le integrazioni. Ora potremo precedere per definire il progetto definitivo, quindi approntare la gara di appalto e assegnare i lavori. Pensiamo che entro l’anno riusciremo a far partire entrambi i cantieri". Gli interventi riguardano la sede del municipio e un palazzo di proprietà comunale sito in via Mazzini che verrà riqualificato e destinato a nuove funzioni. "Il palazzo del municipio pur essendo agibile a causa del sisma del 2016 ha riportato alcune lesioni, in particolar modo per la torre civica su cui è posizionato l’orologio e la campana – continua Antognozzi – questi lavori serviranno a migliorare dal punto di vista sismico tutta la struttura e allestire tiranti e sistemi di sicurezza più efficaci proprio per la torre civica. Per questo intervento abbiamo ricevuto un finanziamento di 1.100.000 euro. Il secondo intervento riguarda un palazzo attualmente inutilizzato sito in via Mazzini, per questo è previsto un leggero spostamento per consentire un passaggio più agevole della strada, i locali invece verranno riqualificati per ospitare l’archivio e nuovi uffici del Comune, per questo abbiamo ricevuto 650.000 euro" Alessio Carassai