Comune sempre più verde Pianta per ogni nuovo nato

"La cura dell’ambiente è uno dei principali obiettivi che ci poniamo come amministrazione e vogliamo iniziare con il dare un forte segnale in tal senso attraverso le piantumazioni". Lo sostiene il primo cittadino, Valerio Vesprini, in una conferenza tenuta insieme all’assessore all’ambiente, Fabio Senzacqua, per dare la rappresentazione di un’amministrazione che ama l’ambiente e tutela il verde e che in aderenza a questo sentire ha deciso di attuare la legge Rutelli, che stabilisce la messa a dimora di una pianta per ogni nuovo nato e a Porto San Giorgio i neonati sono un’ottantina all’anno.

Nell’argomentare la questione Il primo cittadino Vesprini indica quale dato significativo il fatto che si parta da una situazione da sanare di meno 102 piante, la differenza cioè tra quelle abbattute e le ricostituite.

"Abbiamo preso come riferimento la legge Rutelli – aggiunge il primo cittadino –, anche perché pensiamo ad un ambiente legato all’essere umano e questa legge fa sì che vi sia il legame fra un nuovo iscritto all’anagrafe e la posa in opera di un’essenza arborea. Andremo ad individuare le aree, in primis quella di Pian della Noce, in cui eseguire le ripiantumazioni e rilanceremo la giornata nazionale degli alberi, ovvero il 21 novembre. Altro intervento da fare saràla mappatura dell’esistente cioè controllare le zone dove sono state abbattute e non ripiantate le piante, eliminando pure le barriere architettoniche per garantire il passeggio sui marciapiedi alle persone con disabilità".

L’assessore all’ambiente Senzacqua, dal canto suo, precisa: "Per fare sì che il nostro progetto di ripiantumazioni non riguardi solo le 102 piante mancanti ma guardi alla lunga negli anni abbiamo inteso attuare la legge Rutelli, la quale prevede che per ogni nuovo nato verrà posto a dimora un albero. I nati sono all’incirca 80 all’anno e questo è il numero delle piante che ci proponiamo di piantare annualmente".

"In questa opera – conclude Senzacqua – abbiamo incontrato la collaborazione dell’agenzia Amap che ci fornisce gli alberi e li mette anche a costo zero per il Comune. Potremo costituire un bel patrimonio arboreo a differenza di oggi che ereditiamo 102 piante di meno. Il prossimo mese i nati a gennaio, febbraio e marzo avranno la loro pianta".

Silvio Sebastiani