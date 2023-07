’Comuni ricicloni’, provincia la top

di Alessio Carassai

Sono tutti Fermani i migliori paesi sotto i 5.000 abitanti che si sono aggiudicati il premio di ‘Comuni ricicloni’ delle Marche, un segnale forte e importante dell’impegno e della sensibilità della popolazione in temi di rispetto ambientale e anche di raccolta dei rifiuti.

L’annuncio ufficiale con relativa premiazione da parte di Legambiante che ha istituito il premio ‘Comuni Ricicloni’, si è svolta giovedì a Roma, ma la cosa significativa di quest’edizione, il fatto che nella classifica dei comuni marchigiani più ricicloni con popolazione sotto i 5.000 abitanti ci siano ben cinque paesi del Fermano.

Al primo posto si piazza Monteleone di Fermo con il 79,7% di raccolta differenziata, con la produzione di 58,1 chilogrammi annuali pro capite; secondo posto per Torre San Patrizio con il 79,6%; terzo gradino ex equo del podio per Belmonte Piceno e Ponzano di Fermo con 75,4%, al quarto posto Lapedona con 73,1%.

"Siamo soddisfatti e orgogliosi di questo risultato – racconta Marco Fabiani, sindaco di Monteleone di Fermo –. Siamo partiti con la raccolta differenziata solo due anni fa, prima eravamo l’ultimo comune della Provincia di Fermo per la differenziata, ora siamo il primo comune delle Marche. I ringraziamenti vanno prima di tutto alla popolazione, che ha dimostrato grande attenzione e sensibilità nel gestire la differenziata e nel conferire gli altri rifiuti presso l’Ecocentro cittadino; egualmente bisogna ringraziare la ditta So.Eco sempre molto disponibile per agevolare le richieste della popolazione.

Con il premio dei comuni ricicloni, cercheremo di istituire una sorta di premialità rivolta alle famiglie". Sulla stessa scia anche gli altri comuni, che sono saliti sul podio.

"È sicuramente un bel risultato – dichiara Luca Leoni, sindaco di Torre San Patrizio – che va anche interpretato. A Torre la raccolta differenziata è partita circa 15 anni fa, e siamo stati sempre su una soglia altissima di differenziata, anche quest’anno ci siamo mantenuti circa sulla stessa percentuale dello scorso anno. Questo significa che la popolazione a cui va il grande merito di questo risultato, dimostra sensibilità e costanza su questo tema. Altro grazie va rivolto alla ditta che svolge il servizio di raccolta, qualche tempo fa è riuscita a vincere un concorso e del tutto spontaneamente, ha deciso di investire su Torre inaugurando un compattatore di plastica. Se tutti lavorano nella stessa direzione i risultati arrivano sempre".