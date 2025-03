Comunicazione aziendale e fotografia: un seminario Cna nel ricordo di Oliviero Toscani

’Comunicazione aziendale e advertising: l’eredità di Oliviero Toscani’: un viaggio nel mondo della comunicazione aziendale e della fotografia pubblicitaria, esplorando l’eredità lasciata da uno dei più grandi maestri dell’immagine, Oliviero Toscani. È il tema del seminario organizzato dalla Cna di Fermo, in collaborazione con Camera di Commercio Marche e Unico confidi, in programma oggi alle 17 e 30 all’Auditorium Cna di Via Donizetti 12. Il seminario è rivolto ad agenzie di comunicazione, fotografi, grafici, operatori del settore del marketing e della pubblicità, professionisti che si occupano di immagine aziendale, oltre ovviamente a tutti gli interessati". Ad aprire il seminario sarà Rodolfo Marziali, fotografo seguito da Noris Cocci, visual activist, Concluderà il ciclo di relazioni Cristian Ribichini.