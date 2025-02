Comunione e Liberazione: 60 anni di storia

Alcune date e tre anniversari: 11 febbraio 1982, il Pontificio Consiglio per i Laici riconosce ufficialmente la Fraternità di Comunione e Liberazione già accolta (11 luglio del 1980) dall’abate di Montecassino mons. Matronola; 22 febbraio 2005 muore mons. Luigi Giussani, il fondatore di CL; 1965 nasce a Fermo, dopo Milano e Rimini, Gioventù Studentesca che più tardi diverrà Comunione e Liberazione. I tre anniversari sono stati celebrati domenica scorsa nella Chiesa di San Gabriele dell’Addolorata da mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo, dal parroco don Luigi Traini, attuale guida del Movimento, da mons. Alfredo Abbondi già Rettore del Collegio Capranica di Roma e da altri sacerdoti appartenenti alla Fraternità sacerdotale di San Carlo Borromeo. Alla santa messa hanno preso parte, oltre agli aderenti al Movimento, i responsabili delle altre realtà ecclesiali diocesane e il sindaco Paolo Calcinaro. Alla funzione sacra è seguito un momento di ritrovo e di festa nell’attiguo Centro sociale dove sono stati riproposti i canti che hanno contrassegnato la storia: Comunione e Liberazione a Fermo-Una storia lunga 60 anni, così è intitolato il quartino illustrato che un gruppo di ciellini della Fraternità degli Angeli Custodi ha voluto realizzare e distribuire. La presenza di Gs prima e di CL poi a Fermo è stata – ed è - significativa anche per le diverse azioni messe in campo seguendo la proposta educativa di don Giussani fondata su Cultura Carità Missione. Si passava dall’incontro settimanale degli studenti chiamato raggio allo studio alternativo delle materie scolastiche specie storia, filosofia, letteratura, dalla liturgia e preghiera con la recita delle Lodi mattutine nelle chiese fermane al Centro culturale Il Portico, dalla creazione di Radio Fermo Uno al periodico Il Brogliaccio sino alle grandi feste studentesche di Carnevale. Il Movimento a Fermo nacque con mons. Luigi Valentini più tardi missionario in Brasile con diversi giessini del tempo: Marina Massimi (poi docente universitaria), Vando Valentini (poi sacerdote e docente universitario), Giancarlo Petrini (vescovo in Brasile). L’anniversario dei sessant’anni di CL a Fermo continuerà per l’intero 2025 con tutta una serie di appuntamenti.