Comunità di Capodarco. Un giardino dei sensi per il percorso terapeutico dei disabili gravi

La comunità di Capodarco si apre sempre di più alla città, stavolta con un meraviglioso Giardino dei sensi, un percorso multisensoriale e terapeutico per persone con disabilità grave, realizzato nello spazio antistante la comunità Sant’Andrea, casa Mauro. Frutto di un impegno costante e di una visione inclusiva e realizzato in collaborazione con L’università di Macerata, "il progetto – spiega don Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco di Fermo Ets, rappresenta un traguardo fondamentale per migliorare significativamente la qualità della vita dei nostri ospiti. Il percorso è stato progettato per stimolare e sviluppare le capacità percettive e relazionali attraverso esperienze tattili, olfattive, uditive e visive, offrendo uno spazio di benessere, crescita e interazione unico nel suo genere". Concepito per stimolare e coinvolgere tutti e cinque i sensi, attraverso la disposizione di elementi naturali (sassi, sabbia, fieno e legno), artificiali e texture diverse, il Giardino, si legge nella descrizione del progetto, consente di migliorare l’equilibrio, la coordinazione e l’autoregolazione stimolando la consapevolezza del proprio corpo. Gli stessi oggetti del percorso a piedi nudi, li ritroviamo lungo la via, in vasche appoggiate ad un tavolo, questo consente un’esplorazione tattile anche con le mani. "Si tratta di un progetto di inclusione, costruito per la disabilità ma aperto anche ad una fruizione pubblica, ad esempio alle scuole e ad altri centri diurni, poiché valorizza un bene pubblico comunale", sottolinea Antonio Oriolo, coordinatore della Comunità Sant’Andrea Casa Mauro. L’inaugurazione ieri presso i locali della Comunità Sant’Andrea, il sindaco Paolo Calcinaro ha sottolineato: "Un un grande lavoro della comunità per realizzarlo e il Comune che fa la sua piccola parte dando un piccolo terreno confinante". Oltre agli ospiti e agli operatori delle strutture di Capodarco, c’erano Catia Giaconi, prorettrice dell’Unimc, Ilaria D’Angelo, docente Unimc, e la pedagogista Martina Marini. "Finalità comune è il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità complesse. Un ambiente progettato e supporti adeguati, possono fare la differenza nella quotidianità di chi si accoglie", ha concluso don Vinicio.