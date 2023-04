Comunità energetica, primi passi

Dopo il ‘Patto dei sindaci per l’ambiente e per il clima’, adottato dal Comune in questo ultimo anno, l’amministrazione comunale ha fatto un ulteriore passo avanti in tema di comunità energetiche e, dando seguito ad uno studio condotto specificatamente sulla città e finalizzato alla riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas serra di almeno il 40% entro il 2030, ha creato le condizioni per la realizzazione di una prima comunità energetica ‘pilota’ prevista sugli edifici comunali. "In ottemperanza al percorso intrapreso, abbiamo inserito questi obiettivi nel bilancio e nel piano triennale delle opere pubbliche – specifica il vicesindaco Daniele Stacchietti – e abbiamo affidato l’incarico ad esperti del settore per realizzare una prima comunità energetica, intanto, su edifici pubblici". Si tratterà di un progetto ‘pilota’ pensato e voluto con il duplice scopo di dare il via a questo tipo di esperienza e, nel contempo, di acquisire quelle conoscenze necessarie a un ulteriore step, ovvero estendere queste esperienze anche ad altre zone della città: "Il riferimento è, in particolare, alle nostre aree industriali tanto che poter lavorare alla creazione di comunità energetiche anche in quelle zone, rappresenta un obiettivo che abbiamo voluto inserire nel nostro programma, dando così una continuità all’azione intrapresa in questa legislatura. Per raggiungere questo obiettivo, intendiamo mettere in campo non solo le risorse, ma anche l’esperienza ‘pratica’ che potremo acquisire dalla realizzazione del progetto ‘pilota’ su spazi pubblici, in un settore tutt’altro che semplice". A proposito di risorse, il vicesindaco uscente evidenzia come sia importante "la possibilità di accedere a fondi europei, diretti e indiretti, dedicati a queste operazioni, oltre che al Pnrr: finanziamenti che consentiranno di sostenere, anche economicamente, la rivoluzione ambientale a cui puntiamo per la nostra città. Con i decreti attuativi attesi entro l’anno, ci sarà l’opportunità di accedere a fondi messi a disposizione nell’ambito del Pnrr per 2,2 miliardi complessivi. Una sfida che saremo pronti a raccogliere".

Marisa Colibazzi