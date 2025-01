Comunità in lutto per la morte di don Ferdinando

La comunità intera di Monte Urano piange la scomparsa di Don Ferdinando Pieroni, 77 anni, parroco della Parrocchia di San Giovanni Battista. Notizia che nel giro di poche ore si è diffida a macchia d’olio in città e che ha rattristato i tanti che lo conoscevano e hanno avuto a che fare con lui in tanti anni di sacerdozio. Tanti i messaggi, affidati ai social, dei concittadini che lo conoscevano e che non dimenticano affatto le sue doti di pastore al servizio della chiesa sempre con modo conciliante e condiviso.

Un saluto è stato dato anche da Don Luigi Mancini, parroco di San Michele Arcangelo, che con Don Ferdinando ha fatto un lungo percorso insieme proprio a Monte Urano. L’intera comunità si stringerà intorno a lui nell’ultimo saluto oggi alle ore 14.30, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo dove sarà celebrato il rito funebre.

Ha affidato il proprio ricordo alla sua pagina ufficiale il Comune di Monte Urano che ricorda come Don Ferdinando abbia "accompagnato i cambiamenti del quartiere e impegnandosi in prima persona senza riserve in ambito sociale, educativo e pastorale. La comunità monturanese si stringe alla comunità parrocchiale di San Giovanni Battista per la sofferenza di questa perdita, ed esprimiamo il sentito cordoglio alla famiglia di Don Ferdinando e alle persone a lui più vicine".

Allo stesso tempo commosso il ricordo del primo cittadino Andrea Leoni: "Una notizia triste per tutti noi perché ci lascia una persona cara a tutti noi: umile, discreto e sempre estremamente rispettoso. Ha saputo guidare per decenni la sua parrocchia di San Giovanni Battista, accompagnando intere generazioni di monturanesi sempre con il massimo impegno verso gli altri. A lui un grazie enorme per aver avuto cura di tutti noi con grande dedizione e anche ascoltando sempre le esigenze di coloro si trovassero in difficoltà".