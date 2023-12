Comunità parrocchiale in festa. Messe ed eventi per celebrare la ricorrenza di Santa Lucia

Una comunità parrocchiale in festa per la ricorrenza della sua Santa Patrona. È noto che il 13 dicembre ricorre la memoria di Santa Lucia, Vergine e Martire, e la comunità parrocchiale di Fermo che da lei prende il nome, ha organizzato anche per il 2023 un giorno di festa, preghiera e comunione. Tre le messe in parrocchia nella giornata di oggi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00. La messa delle 10.30 vedrà la presenza di Armando Trasarti, vescovo emerito di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, mentre la messa delle ore 18 sarà presieduta dal vescovo Rocco Pennacchio (foto), Arcivescovo di Fermo. Ad animare quest’ultima messa, la corale di Santa Lucia diretta dal M. Annarosa Agostini. Alle ore 17 i parrocchiani e non solo, sono invitati a ritrovarsi in chiesa per la recita del Santo Rosario; a seguire, alle ore 17.30, si pregheranno insieme i Vespri. Nell’arco della giornata sarà possibile trovare in chiesa un sacerdote per le confessioni. Come da tradizione, non mancherà lo "squajo di cioccolata" alle ore 19 nel cortile della parrocchia, per vivere in momento di incontro e festa con tutti coloro che vorranno fermarsi. Inoltre, anche quest’anno sarà possibile trovare in chiesa le "stelline di Natale" grazie alle quali raccogliere fondi per le necessità della parrocchia.