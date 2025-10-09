Con Angel Ranger aiuti in cambio di volontariato

A Porto San Giorgio torna il progetto solidale "1 Pacchetto Alimentare x Tutti", giunto alla sua terza edizione e promosso dall’associazione Angel Ranger OdV, una realtà ormai radicata sul territorio per il suo impegno concreto verso chi attraversa momenti di difficoltà. L’iniziativa punta ad aiutare famiglie e persone in condizioni di fragilità economica, offrendo ogni mese un pacchetto alimentare e altri beni di prima necessità: prodotti per la casa, per l’infanzia e anche qualche piccolo conforto per rendere più lieve la quotidianità.

L’idea, nata dal maestro Corrado Lazzarini e portata avanti da un gruppo di volontari con grande spirito di servizio, si basa su un principio semplice ma potente: condividere ciò che si ha, per non lasciare indietro nessuno. Ogni beneficiario riceverà un sostegno per un intero anno, ma anche l’occasione di entrare in una rete di solidarietà che mette al centro la dignità della persona e la partecipazione attiva. Per far parte del progetto, basta presentare la domanda all’associazione entro il 18 ottobre 2025.

Possono partecipare cittadini italiani e stranieri con permesso di soggiorno, residenti o domiciliati entro un raggio di quaranta chilometri dalla sede Angel Ranger. È richiesto un indicatore Isee contenuto e la disponibilità a partecipare a un incontro conoscitivo, previsto per la stessa data di scadenza delle domande, presso la sede dell’associazione. Un aspetto particolare del progetto è che chi riceve aiuto, a sua volta, diventa parte del cambiamento: i beneficiari saranno invitati a collaborare con i volontari, dedicando qualche ora al mese alle attività dell’associazione Angel Ranger. Un modo per restituire valore alla solidarietà, rafforzando il legame umano che si crea tra chi dona e chi riceve.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Porto San Giorgio e da tanti cittadini, aziende e associazioni che credono nella forza del volontariato, rappresenta un segnale concreto di comunità viva e attenta. "Non è solo un pacco di viveri – spiegano i volontari dall’associazione Angel Ranger – ma un gesto che ricorda che nessuno deve sentirsi solo". Un piccolo grande progetto, insomma, che dimostra come anche nei tempi difficili la generosità possa ancora costruire futuro.

Silvio Sebastiani