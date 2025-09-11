"Con grande orgoglio saluto il ritorno di Miss Italia"

Per le più belle ragazze di ogni parte d’Italia arrivate a Porto San Giorgio per partecipare alla finalissima di Miss Italia, famoso concorso nazionale di bellezza in programma lunedì prossimo 15 settembre nel palazzetto dello sport di Porto San Giorgio, le attuali sono le ultime ore di attesa, febbrile ma fiduciosa di poter conquistare l’ambita corona di Miss Italia 2025, che verrà assegnata nella finalissima di lunedì. Ognuna culla nel proprio intimo l’idea che la vincitrice può essere lei convinta di non avere minori chance rispetto alle altre concorrenti. E’’ il secondo anno consecutivo che la manifestazione si svolge a Porto San Giorgio con due novità rispetto all’anno scorso: Luogo di svolgimento il palazzetto dello sport e non il teatro comunale, presentazione affidata a Nunzia De Girolamo conduttrice televisiva ed ex politico. Dopo il debutto dello scorso anno Porto San Giorgio si conferma quale sede ideale per la finalissima, grazie anche all’ottima organizzazione e all’accoglienza riservata dal comune Miss Italia è una gran bella festa, un inno alla vita, un trionfo della bellezza. La manifestazione vede la partecipazione di 40 finaliste, selezionate tra tutte le regioni italiane: venti di loro rappresentano le diverse aree del Paese, mentre le altre sono state scelte tra le 200 pre-finaliste distintesi in oltre 450 eventi in tutta Italia. Per Porto San Giorgio si tratta di una vetrina senza precedenti: la città diventerà per una notte la capitale della bellezza. L’evento non sarà soltanto una celebrazione estetica, ma anche un’occasione di promozione turistica e culturale. Il sindaco Valerio Vesprini ha dichiarato: "Porto San Giorgio c’è ancora! Con grande orgoglio saluto il ritorno della finale di Miss Italia nella nostra città. L’organizzazione e l’accoglienza di quest’anno confermano il valore dell’evento per la nostra comunità e il suo prestigio a livello nazionale. un’ulteriore occasione di crescita e visibilità".

La manifestazione verrà trasmessa in diretta su Rai play e San Marino RTV. Secondo il direttore di questa emittente: "Miss Italia rappresenta un appuntamento imperdibile perché si tratta del primo talent che ha dato la possibilità a tante ragazze di affermarsi nel mondo del cinema e della televisione". Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, ha espresso il suo ringraziamento a tutte le parti coinvolte: "Un sentito grazie al Direttore San Marino RTV e alla Rai per aver reso possibile il ritorno di Miss Italia sul grande palcoscenico televisivo. Ringrazio inoltre il Comune di Porto San Giorgio per l’accoglienza calorosa e il supporto continuo".

Silvio Sebastiani