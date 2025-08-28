Con la bici sulle spalle. La folle fuga del ladro

Sfrecciava in sella ad una graziella, reggendo sulle spalle un’altra bicicletta. Questa la scena alla quale hanno assistito gli agenti della Polizia locale che, dopo aver inseguito il ladro di due ruote (scomparso tra le vie della città) sono riusciti a recuperare le bici, una delle quali è stata restituita alla proprietaria. Che ha ringraziato gli agenti, una stretta di mano, un po’ di commozione.

Si è conclusa con un lieto fine l’azione della Polizia Locale che ha permesso di recuperare una bicicletta rubata lo scorso luglio. Nel primo pomeriggio del 10 luglio, infatti, una pattuglia della Polizia locale in servizio lungo Porta Po ha notato un uomo che procedeva a forte velocità in sella ad una bicicletta da donna, trasportando sulle spalle un altro velocipede. Quando ha visto la pattuglia, l’uomo ha tentato di dileguarsi dirigendosi verso la stazione e percorrendo il marciapiede di corso Porta Po. Sentendosi seguito dagli agenti, ha abbandonato entrambi i velocipedi ed è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra i passanti, mentre le condizioni del traffico non hanno permesso agli agenti di bloccarlo immediatamente.

Gli agenti hanno recuperato le due biciclette abbandonate. Una era il mezzo da donna, di colore nero, utilizzato per la fuga, risultato privo del numero di telaio. L’altra era una più preziosa bicicletta a pedalata assistita ancora chiusa con la sua catena antifurto. Trasportati i mezzi al comando, sono immediatamente scattati gli accertamenti e grazie al numero di telaio della e-bike, gli agenti sono riusciti a risalire a una denuncia di furto sporta presso la stazione dei Carabinieri di Ferrara. È stato così possibile rintracciare la proprietaria del mezzo, 60 anni, ferrarese, che è stata convocata negli uffici della Polizia Locale. Dopo aver presentato la documentazione che ne attestava l’effettiva proprietà, inclusa la denuncia di furto e le chiavi originali che aprivano il lucchetto, nei giorni scorsi la signora è tornata in possesso della sua bicicletta.