Con la Cavalcata dell’Assunta il corso per artiere

Avvicinare i contradaioli al mondo dell’ippica mettendo al centro la salute del destriero nelle competizioni è l’obiettivo dell’approfondimento proposto dalla Cavalcata dell’Assunta, grazie al ‘corso di avvicinamento alla figura dell’artiere ippico nella gestione del cavallo da Palio’, iniziato da qualche settimana. Ognuna delle dieci contrade cittadine ha selezionato due contradaioli, interessati a conoscere questa figura professionale, che hanno l’occasione di partecipare a un vero e proprio percorso formativo.

"La prima parte, più teorico, su cenni di anatomia, etologia del cavallo e l’horsemanship; mansioni dell’artiere- fa sapere il responsabile del gruppo corse, Stefano Faggio- particolare attenzione alle nozioni base sulle modalità di gestione della scuderia, compresa l’alimentazione e buone pratiche per garantire il benessere dell’animale. La seconda parte del corso, a contatto con il cavallo: i partecipanti potranno imparare a condurlo in sicurezza e a gestirlo durante lo svolgimento di un palio. A tenere il corso, i dottori veterinari ippiatri Marta Filipponi e Stefano Sgariglia".

La Cavalcata dell’Assunta, nel frattempo, ha reso pubblico il regolamento per la corsa al Palio 2025, approvato dal Consiglio di Cernita. Indicate, le norme generali e quelle specifiche per la selezione dei cavalli, esplicitando le modalità di iscrizione e di scelta dei cavalli. I selezionati formeranno il lotto dei 10 cavalli presenti alle visite mediche; estratti a sorte e assegnati, il 12 agosto, a ciascuna contrada durante la ‘Tratta dei Barberi’. Il regolamento completo è consultabile sul sito della manifestazione: https://cavalcatadellassunta.it/bando-selezione-cavalli/

Gaia Capponi