Con la Lilt visite ed ecografie senologiche gratuite per le mamme

Ci sono mamme al quadrato, mamme coraggiose che non si risparmiano ma che spesso non si ritagliano il tempo per loro stesse. A mamme così è stata dedicata una giornata da parte della Lilt, i volontari sono stati al centro Montessori che gestisce bambini con disabilità gravi. Per le loro mamme c’è stata una giornata di prevenzione con visite ed ecografie senologiche gratuite organizzata proprio dalla Lilt di Fermo, con l’oncologo Luigi Acito e il vice presidente dell’associazione Federico Costantini che spiega: "E’ stata un’iniziativa che ha ricevuto grande apprezzamento da parte delle partecipanti, donne il cui tempo è spesso interamente dedicato alla cura dei propri figli, bambini "speciali" che il Centro accompagna con competenza e umanità nel loro percorso di crescita e riabilitazione. Le visite ed ecografie senologiche sono state effettuate con professionalità e disponibilità dal dottor Luigi Acito e dalla dottoressa Anna Maria Totò, che ringraziamo sentitamente per il loro impegno". A portare il saluto dell’amministrazione comunale sono stati il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore Mirco Giampieri, la cui presenza ha confermato l’attenzione del Comune per i temi della salute e della prevenzione. Una ventina gli esami realizzati ma l’obiettivo è di tornare, perché qui la cura è una filosofia di vita: "La Lilt di Fermo conferma fin da ora una seconda giornata di visite per le mamme in lista d’attesa e per le operatrici del centro, con l’obiettivo di garantire a tutte la possibilità di prendersi cura della propria salute", conferma Costantini. Accanto al costante impegno nelle scuole e nelle società sportive, la Lilt di Fermo sta ampliando il proprio raggio d’azione verso contesti e realtà particolari del territorio, laddove la prevenzione incontra esigenze specifiche, delicate e spesso non intercettate dai percorsi ordinari: "Torneremo con grande piacere in questo luogo che rappresenta una vera eccellenza locale nel campo della riabilitazione infantile".