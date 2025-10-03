Con la Lube un buon test:: "Conta il piglio sul campo"

Il primo derby stagionale, seppur in amichevole e seppur a ranghi ridotti su entrambi i fronti, ha visto un 3-1 incoraggiante per la Yuasa Battery Grottazzolina in un PalaSavelli con una buona cornice di pubblico e con indicazioni da annotare in vista dell’avvicinarsi della stagione regolare al via il prossimo 21 ottobre proprio con il derby con la Lube ma stavolta all’Eurosuole in un monday-night tutto da vivere. Chiaramente quella sarà una sfida ben diversa con tanti protagonisti differenti in campo, anche reduci dalla finalissima mondiale e quindi ma al PalaSavelli cose buone si sono indubbiamente notate. Chiaramente le considerazioni importanti sono quelle raccolte nel post gara con coach Massimiliano Ortenzi: "Era forse la prima volta che ci misuravamo con questo livello. Abbiamo fatto un buon lavoro a lungo sulla correlazione muro-difesa. Ci siamo costruiti tante opportunità, a volte con un pò di disordine, dove non siamo riusciti a fare tante cose. Però mi è piaciuto come sono stati in campo i ragazzi. Abbiamo avuto un buon ritmo di cambio palla quasi per tutta la partita e subito un paio di break che però ci sta insomma. Considerando il livello di battuta dall’altra parte abbiamo fatto a tratti, secondo me, anche una buona pallavolo, pur non essendo ancora propriamente fluidi". Tanti elementi assenti dal mondiale, alcuni in attesa delle condizioni giuste per il loro ma già da sabato prossimo alle 17,30 stavolta all’Eurosuole di Civitanova Marche ma sempre contro la Lube, in occasione della seconda amichevole stagionale, il livello si alzerà ulteriormente. "Sicuramente loro hanno qualche assenza in più ma noi dovremo essere bravi adesso nel gestire questa situazione al meglio, nel far integrare al meglio chi ancora deve arrivare. Il risultato delle amichevoli conta poco, conta come si sta in campo, il piglio con cui si gioca e quindi siamo abbastanza contenti. Abbiamo tenuto abbastanza bene in ricezione tutta la partita e quindi la strada tracciata credo sia buona. Sabato rigiochiamo un’altra volta contro di loro, magari avranno qualche elemento in più e sarà più difficile. Però noi siamo consapevoli che non dobbiamo fare quel campionato lì ma che dobbiamo costruirci un’identità".

Roberto Cruciani