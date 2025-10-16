Con la Misericordia di Montegiorgio una domenica di prevenzione

Una domenica di prevenzione grazie ai volontari della Confraternita di Misericordia di Montegiorgio. In occasione della ‘Settimana Viva’, promossa da ‘Italian Resuscitation Council’ per sensibilizzare la popolazione sulle pratiche dell’Rcp (Rianimazione cardiopolmonare) e sulle manovre di disostruzione delle vie aeree, la Misericordia di Montegiorgio, ha organizzato un evento dedicato alla prevenzione e formazione. Al monumento dedicato a Salvo d’Acquisto, sarà allestito uno stand informativo e divulgativo dove i cittadini potranno ricevere informazioni fondamentali sulla rianimazione cardiopolmonare e provare direttamente su manichini le manovre di Rcp e di disostruzione. Lo stand sarà operativo dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18, in concomitanza con la tradizionale Castagnata Montegiorgese organizzata dall’associazione feste parrocchiali. Alle 12, presso il punto informativo, sarà inaugurata una nuova postazione Dae (defibrillatore automatico esterno), acquistata dalla Misericordia con il contributo della Fondazione nazionale delle Comunicazioni, per rafforzare la sicurezza sul territorio. Nei prossimi mesi sono previste ulteriori installazioni di Dae a Piane di Montegiorgio e Servigliano. "La nostra missione è diffondere conoscenze che possono salvare vite – commenta il Direttivo della Misericordia di Montegiorgio –. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, imparare le manovre di emergenza e conoscere le nuove postazioni Dae disponibili sul territorio". a.c.