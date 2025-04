Con la passione per il volo: "Alla scoperta dei droni"

Una classe piccola, nove ragazzi e una ragazza, con la passione del volo e gli occhi fissi al cielo. Sono i ragazzi della classe terza di conduzione del mezzo aereo all’istituto Montani, sono loro che hanno seguito un progetto formativo legato alla conduzione di un drone, con l’obiettivo di fargli erogare vernice utile a iniziative artistiche o in ambito architettonico. Il primo anno di progetto è arrivato alla conclusione, l’iniziativa è dello studio creativo Immafora, con l’architetto Gianluca Valeriani che ha trovato la collaborazione dell’azienda Italdron. Al loro fianco l’assessorato alle politiche del lavoro del comune, l’assessore Annalisa Cerretani ha sottolineato il valore di esperienze che accompagnano i giovani nel cuore del loro futuro e in definitiva nel futuro di tutti: "Quando sfidi i ragazzi a questi livelli poi rispondono e con entusiasmo. Il progetto è stato seguito inizialmente dal dirigente oggi in pensione Gianni Della Casa, al suo posto Fabio Ragonese".

I ragazzi hanno raccontato di un impegno significativo, hanno affrontato un test impegnativo che ha consentito loro di accedere al brevetto, Mohit spiega che tutti insieme hanno vissuto un’esperienza bella e concreta, realmente formativa. Edoardo aggiunge: "Non è stato un peso affrontare questo percorso, quando ti piace quello che fai anche lo studio non è troppo impegnativo. Ci siamo veramente divertiti".

I docenti che hanno seguito il percorso, Riccardo Ramazzotti e Lucia Pelacani, parlano di competenze che pure per loro sono state utili a crescere: "I ragazzi hanno seguito in tutto nove incontri, i primi tre on line con Italdroni hanno portato al test e poi al primo attestato conquistato da tutti e dieci i ragazzi al primo colpo, un risultato non da poco. Poi ci sono state tre lezioni pratiche con manovre di volo e tutti si sono dimostrati assolutamente all’altezza. Le ultime due lezioni vertevano sulla programmazione e il montaggio di un drone. Si tratta di competenze e certificazioni spendibili nel mondo del lavoro, anche i genitori sono stati molto felici di questo percorso che per le famiglie è stato del tutto gratuito". Gianluca Valeriani aggiunge: "L’obiettivo finale, al termine dei tre anni di formazione, sarà la realizzazione di un prototipo di drone proprio per l’erogazione della vernice, servirà per progetti creativi, murales o altre, ma anche per dipingere superfici in condizioni di sicurezza. Ci sono esperienze di grandi aziende che stanno lavorando a questo strumento importante. E’ la missione del nostro studio che opera proprio nell’ambito dell’architettura, del design e delle arti creative". "E’ una storia bellissima che dovevamo celebrare, conclude l’assessore Cerretani, il modo in cui un’idea condivisa da tanti soggetti ha aiutato a progettare un momento futuro".

Angelica Malvatani