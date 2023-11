Con la reporter Giuliana Sgrena si parlerà di scenari di guerra

Il secondo appuntamento della seconda edizione della rassegna ‘Trasform-Azioni – Periferie al centro: nuovi spazi del possibile’, promossa dall’impresa sociale EraFutura con la direzione artistica della scrittrice Giulia Ciarapica, è fissato per domani sera e vedrà ospite Giuliana Sgrena che dialogherà col giornalista Raffaele Vitali. Un’occasione per approfondire tematiche da sempre centrali nel lavoro della reporter e scrittrice: i conflitti del mondo, il ruolo dei media e la condizione delle donne. Gli scenari di guerra che ci circondano, da quello russo-ucraino a quello israelo-palestinese impongono una presa di coscienza sulla precarietà di vite e condizioni umane che vengono strumentalizzate o non raccontate, sminuite, negate. Il tema della violenza contro le donne è da anni, un’urgenza sociale e culturale. La Sgrena è inviata storica del Manifesto, ha seguito sanguinosi conflitti in Somalia, Palestina, Afghanistan, Algeria. L’incontro si svolge all’auditorium ‘Della Valle’, a Casette d’Ete, inizio ore 21,15. Ingresso libero.