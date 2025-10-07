Con la spesa si aiutano tre realtà sociali del Fermano

Si chiama Più Vicini l’iniziativa della Coop Alleanza 3.0 che si prende cura della comunità. Nel mese di ottobre, in tutti i negozi di Coop Alleanza 3.0 si riceve un gettone ogni 15 euro di spesa, ci saranno poi tre realtà sociali del fermano da scegliere. La Coop investirà 250mila euro complessivi per sostenere i progetti scelti attraverso i gettoni, in maniera proporzionale rispetto alle preferenze ricevute. Ieri la presentazione dell’iniziativa, per Fermo sono dunque la casa di accoglienza Sagrini, l’associazione infinitae e la comunità di Sant’Anna, scelte dai soci locali proprio per il valore dell’esperienze portata avanti. Chi fa spesa potrà inserire i gettoni nell’urna del progetto preferito, chi sceglie il Sagrini potrà contribuire a far acquistare materiale ludico e musicale per i bambini che vengono ospitati, da soli o con le mamme, oggetti che serviranno per favorire il movimento e la società dei piccoli che faticosamente provano a ricostruire la loro vita. Le Infinitae, donne operate al seno o volontarie, sono le atlete del Dragon Boat, per il supporto delle attività sportive che costruiscono squadra, unità, amicizia, speranza e futuro. il terzo progetto è legato alla comunità di Sant’Anna, che si propone di acquistare una tenda a sei posti per i piccoli ospiti. Per i soci Coop il gettone raddoppia e si vota anche on line, c’è tempo fino al 3 novembre per accumulare possibilità legate alle iniziative solidali di tre storie importanti.