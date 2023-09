Con la truffa dello specchietto anziano derubato di seimila euro

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Montegiorgio, hanno denunciato in stato di libertà una coppia di pluri pregiudicati siciliani per truffa e furto in abitazione. I fatti risalgono alla fine di luglio, una giovane coppia (lui 31 e lei 29 anni) entrambi di origine siciliana, mentre erano alla guida della propria Bmw X3 hanno inscenato il falso danneggiamento dello specchietto dell’auto mentre transitavano a Sant’Elpidio a Mare ai danni di un anziano residente nell’entroterra Fermano, tanto da farsi consegnare a titolo di risarcimento del millantato danno 600 euro. In un secondo momento la coppia giunta all’abitazione dell’anziano malcapitato, hanno messo in atto un secondo raggiro riuscendo a sottrarre 5.400 euro, somma custodita in due barattoli riposti in un armadio del garage.

La Procura di Fermo informata dalla Stazione dei carabinieri di Montegiorgio, ha proceduto alla denuncia in stato di libertà per la coppia di truffatori, già noti per analoghi fatti in altre province italiane. Per scongiurare tali situazioni, in cui spesso incappano le persone più anziane, i carabinieri invitano la cittadinanza a mantenere uno stato di prudenza nei confronti di persone sconosciute al fine di evitare possibili truffe. Diffidare sempre delle richieste improvvisate di denaro o risarcimento, soprattutto se non ci sono segnali evidenti di danno. Verificare l’identità delle persone coinvolte prima di fornire denaro o dati personali.

Non divulgare informazioni personali o finanziarie a estranei o chiunque non abbia una legittima ragione di conoscerle. Attenzione alle truffe online: essere cauti con le transazioni online e le richieste di denaro inviate tramite e-mail. Verificare sempre la legittimità di tali richieste. Segnalare comportamenti sospetti in caso di situazioni dubbie o richieste inusuali alle forze dell’ordine.

a.c.