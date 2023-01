Con l’auto noleggiata ma senza patente Non si fermano all’alt dei militari

Due giovani di Porto San Giorgio sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale in concorso e guida senza patente. Entrambi infatti sono stati identificati dai carabinieri dopo un inseguimento. I giovani erano a bordo di una Jeep risultata intestata ad una società di noleggio e, dopo aver ricevuto l’alt dai militari impegnati in un servizio perlustrativo, ignorando l’ordine, hanno spinto il piede sull’acceleratore per eludere il controllo. Nella circostanza, nonostante i militari si fossero messi all’inseguimento dei due, anche azionando dispositivi luminosi ed acustici, il conducente aumentando ancora la velocità con una condotta di guida pericolosa anche per gli altri utenti della strada, ha fatto perdere le loro tracce. Le successive indagini, eseguite anche mediante l’acquisizione dei filmati della videosorveglianza pubblica, hanno consentito di rintracciare il veicolo, accertandone la disponibilità diretta in capo a uno dei due giovani e la guida ad opera dell’atro in sua compagnia, denunciato poi anche per guida senza patente con violazione reiterata nell’ultimo biennio. Quest’ultimo è stato sanzionato anche amministrativamente per non aver ottemperato all’iniziale alt intimatogli. Nel corso del servizio di prevenzione, invece, i militari del comando provinciale hanno identificato 249 persone (di queste 57 sono risultate gravate da precedenti di polizia) e 199 mezzi. I vertici dell’Arma fanno sapere che la proiezione esterna e il controllo del territorio, capillare e orientato anche verso le zone più isolate e quindi vulnerabili ai reati predatori, rappresentano una priorità.